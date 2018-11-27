Посольство РФ призывает США "обуздать своих подопечных" - украинских радикалов

"Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных". Так в посольстве России в Вашингтоне прокомментировали нападения на наши диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Заявление было опубликовано на странице Facebook.

Работающие в Америке дипломаты подчеркнули, что солидарны со своими коллегами, которые регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии, и добавили, что разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец, передает телеканал "Россия 24".