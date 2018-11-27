Панарин тремя очками принес "Коламбусу" победу над "Детройтом"

Программу игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершала встреча в Детройте, где местный "Ред Уингз" принимал на своем льду "Коламбус Блю Джекетс". Команды забросили на двоих 12 шайб, а поединок завершился со счетом 7:5 в пользу гостей.

Весомый вклад в победу "Коламбуса" сделал российский нападающий Артемий Панарин. В матче против "Детройта" россиянин отметился тремя набранными очками – одним голом и двумя результативными передачами. Благодаря своему выступлению Панарин удостоился звания первой звезды матча.

Также отметим, что помимо Панарина участие в матче также принял российский вратарь "Джекетс" Сергей Бобровский. Он провел на льду весь матч, отразив 27 бросков по своим воротам из 32-х нанесенных.