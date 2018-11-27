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27 ноября 201807:51

Жертвами пожара в частном доме стали четверо жителей Кузбасса

В Яшкинском районе Кемеровской области на станции Тутальская произошел пожар в частном доме. Погибли четыре человека – женщина 73 лет и трое мужчин – 30, 42 и 50 лет. Их тела были обнаружены спасателями в ходе тушения возгорания, передает РИА Новости.

Сообщается, что восемь человек устроили застолье, а затем легли спать. Один из мужчин проснулся, почуяв запах дыма. Он сумел разбудить и вывести из дома трех человек. Еще четверых ему спасти не удалось. Пожарную команду вызвали соседи.

Среди версий пожара – неисправное печное отопление, неосторожное обращение с огнем при курении.

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