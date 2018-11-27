Разоблачение от Anonymous: Лондон финансирует гибридную войну против России

В Минюст России пока не поступали для проверки данные хакерской группировки Anonymous, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь о документах, которые говорят о работе Запада по информационному противодействию России. Как оказалось, спонсируют этот проект в Лондоне.

Программа официальная, если верить недавним заявлениям Терезы Мэй. Цель — противостоять российской дезинформации. Но рассказывать о этом проекте посторонним было не принято. Во внутренней инструкции, опубликованной хакерами, предупреждение всем участникам: "Перед тем, как говорить с кем-либо о нашей программе, обязательно удостоверьтесь, что этим людям можно доверять, и у них есть хорошие рекомендации".

Все потенциальные участники должны быть заинтересованы в том, чтобы противостоять влиянию России, а также надежны и компетентны. Идеально, если они при этом еще и сотрудники госорганов.

"Необходимо задействовать военные органы, чтобы повысить их заинтересованность противостоять российской дезинформации и другим методам гибридной войны", — указывается в инструкции.

Являются ли такие методы вмешательством во внутренние дела суверенного государства? Получить ответ у самих участников проекта не получилось. Один из первых фигурантов списка — Уильям Браудер — под следствием, скрывается от российских органов в Лондоне.

"То, что Hermitage Capital давно обеспечивается защитой со стороны спецслужб, не составляет никакой тайны. Не составит труда выявить всю цепочку людей, которые задействованы в разжигании ненависти", — считает адвокат Наталия Весельницкая.

Другие участники программы все как один заявляют: о вышеупомянутой британской программе впервые слышат, о публикации хакеров ничего не читали. Подтвердил участие в этом проекте лишь Джеймс Никси, сотрудник так называемого "внутреннего ядра", как раз специализирующего на России.

"Мне нужно внимательно изучить этот список. Позвоните мне на следующей неделе. Полагаю, я единственный человек, который может ответить на ваши вопросы. Но я не могу сделать это прямо сейчас", — сообщил Джеймс Никси.

После трех дней изучения документов мистер Никси перестал отвечать на звонки из России. Секретарь в приемной сообщил, что у эксперта слишком плотный график.

Занят и другой фигурант списка — президент "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков. Судя по Facebook, изучает театральные афиши Лондона. Ашурков, исходя из документов Anonymous, получает от британцев по 18 тысяч фунтов в квартал за противодействие российской пропаганде — это примерно 500 тысяч рублей в месяц.

"Как минимум несколько реципиентов этой программы являются участниками избирательной кампании. Они пытались регистрироваться в качестве кандидатов на выборах различных уровней. В данном случае хотелось бы уточнить, будет ли проведено расследование в отношении Великобритании за вмешательство в дела других стран", — говорит Дмитрий Абзалов, руководитель Центра стратегических коммуникаций.

Но у Британии один ответ: проект негосударственный. Его участники просто сотрудничают с британскими министерствами и получают от них деньги. В 2017 году получили от Foreign Office 500 тысяч фунтов, в 2018 году — 2 миллиона. Куда идут эти деньги, члены правительства контролируют лично. Половина участников британского крыла проекта — сотрудники Министерства обороны и Foreign Office.

"Вопрос заключается в том, почему эта программа была секретной изначально. Второй вопрос: если ее признали, а ее уже признали, как она взаимодействует с госорганами. Как показывает практика, большинство такого типа проектов записаны именно как фонды или некоммерческие организации, но их финансирование осуществляется за счет квазигосударственных средств", — объясняет Дмитрий Абзалов, руководитель Центра стратегических коммуникаций.

Из организаций, действующих на территории России, основные получатели денег Integrity Initiative — Сахаровский центр, внесенный в реестр НКО-иностранных агентов, а также фонд Конрада Аденауэра (там о британской программе, конечно, не слышали).

"Я не имею понятия, о чем идет речь. Я не слышала о такой программе. Единственное финансирование, которые мы получаем, идет только от правительства Германии", — уверяет Клаудия Кроуфорд, руководитель московского представительства Фонда Конрада Аденауэра.

В числе основных спонсоров НАТО. На каждое крупное мероприятие Integrity Initiative тратит до 26 тысяч фунтов стерлингов. Из них 15 тысяч выделяет НАТО. Руководит главным кластером Integrity Initiative бывший советник генерального секретаря Альянса Крис Доннели. Он, кстати, и отвечает за поиск новых сторонников в кругах военных.

Integrity Initiative уже действует в 11 странах и планирует расширение. В ближайшие годы новые кластеры появятся в двух десятках государств Европы и Америки. Связующие звенья — дипломаты, исполнители — в том числе военные и политики. На своем сайте руководители Integrity Initiative уже подтвердили и взлом, и антироссийский характер своей деятельности. После публикаций хакеров масштабная антироссийская агнетурная сеть, похоже, выходит на новый — официальный — уровень.