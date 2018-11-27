На Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой

Утром во вторник из-за поломки светофора поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро ходят с увеличенными интервалами, передает "Интерфакс". По громкой связи пассажиров предупреждают о сбое в движении. Известно, что интервалы достигали 5 минут по причине поломки светофора на станции "Савеловская".