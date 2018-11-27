Волейбол. "Факел" обыграл "Зенит" на чемпионате мира среди клубов

Чемпионат мира среди клубных команд стартовал в городах Польши. В этом турнире принимают участие два наших клуба, которые играют в одной группе. В стартовом туре группового этапа казанский "Зенит" на тай-брейке уступил "Факелу" из Нового Уренгоя с минимальным счетом 2:3.

Матч получился крайне сложным для обеих команд и инициатива переходила из рук в руки. "Факел" выиграл первый сет (25:23), затем две партии остались за казанцами (28:26, 25:21). Тем не менее, уренгойцы смогли взять четвертый сет и укороченную партию (25:22, 15:11).

В группе "А" вместе с россиянами играют хозяева площадки из польской "Скры", а также итальянский "Кучине Любэ". В их очной встрече победили гости – 3:1. Во втором туре "Зенит" сыграет с итальянцами, а "Факел" – с поляками.