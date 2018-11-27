Бокс. Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол может сменить весовую категорию. Как сообщил журналистам промоутер боксера Вадим Корнилов, Бивол вполне может спуститься во второй средний вес.

Менеджер сообщил, что команда Бивола давно размышляет на эту тему. "Если в среднем весе будут бои, которые нас заинтересуют, мы готовы спуститься, — цитирует Корнилова ТАСС. – Безусловно, Дмитрию, как действующему чемпиону в полутяжелом весе, было бы интересно сразу провести бой за титул в категории ниже".

При этом и сам боксер, и его тренеры понимают, что в таком поступке есть определенные риски, связанные, прежде всего, со сгонкой веса: "Но в полутяжелом весе многие соперники больше Дмитрия в габаритах, поэтому было бы интересно попробовать себя в категории ниже".