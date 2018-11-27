Самолет с 76 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Казани

Пассажирский самолет авиакомпании "Икар", следовавший по маршруту Орск-Москва, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Казань, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, лайнер приземлился в Казани в 04:54. На борту воздушного судна находятся 76 пассажиров. Причина экстренной посадки не называется.