В Петербурге "реставраторы" дорисовали лепнину на фасаде дома монтажной пеной

Коммунальщики Петербурга придумали новый способ реставрации домов: не самый удачный, зато самый дешевый. Лепнину на фасаде исторического здания они имитировали монтажной пеной. Жители не знают, то ли плакать, то ли смеяться.

В доме на Малом проспекте Петроградской стороны после возвращения из эмиграции жил Алексей Толстой, есть и табличка с его именем. Сюда в гости к писателю приходили Ахматова, Булгаков, Федин. Но знаменито здание теперь не из-за этих фактов. На всю страну его прославила история креативной реставрации.

Декоративные элементы фасада рабочие дорисовали монтажной пеной — той самой, что обычно заделывают щели в окнах. Архитектору Иосифу Демикелли, строившему этот дом более 100 лет назад, такое, конечно, и не снилось. Нестандартный подход к ремонту исторического здания первыми заметили местные жители. Они выложили снимки вензелей из герметика в социальные сети.

Фонд капитального строительства уверяет, что к ноу-хау в реставрации доходного дома Ванюковой они не причастны. Изобретательность проявила управляющая компания. Но она комментировать свои действия отказывается.

Профессиональные реставраторы недоумевают. Герметик в своей работе им использовать никогда не приходилось. Материал не пригоден для каких-либо работ со скульптурой. А вот с точки зрения экономии средств на ремонт фасада, вероятно, вполне подходит.

Когда делом занимаются профессионалы, с уцелевших элементов снимают форму и по ней восстанавливают декор из гипса. А перед установкой на фасад материал обрабатывают специальным составом, который гарантирует долговечность каждого архитектурного завитка. Но сохранение исторического облика ответственных за этот дом явно не беспокоило. Иначе был бы ремонт, а не фикция.