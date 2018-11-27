Тренер "Виктории" Врба: ЦСКА в данный момент "на ходу"

Наставник чемпионов Чехии по футболу из пльзеньской "Виктории" Павел Врба, который в своей карьере работал и в российском клубе "Анжи", перед матчем своей команды против московского ЦСКА в Лиге чемпионов отметил, что армейцы набрали неплохой ход.

"Что касается игры нашего соперника, то могу напомнить, что ЦСКА покинуло несколько опытных ребят, — цитирует Врбу издание "Спорт-экспресс". – У молодых армейцев не все получалось на старте сезона. Но сейчас команда явно набрала ход, у нее многое стало получаться".

Говоря о своем визави из ЦСКА Викторе Гончаренко, чешский тренер отметил: "У наставника ЦСКА есть свое лицо и большой опыт. У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет. Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы".

Свою команду Врба похвалил за опыт, который часто помогает изменить ход той или иной игры: "Многие пишут, что у "Виктории" мало молодой крови. Но это и объясняет то, что в таких матчах опытные ребята могут выдать максимум. Они лучше играют в таких матчах, чем в тех, где градус эмоций не настолько сильный".

А вот говорить о возможных стратегии и тактике на гостевой матч тренер отказался: "Есть смысл прийти завтра на футбол и посмотреть. Представление о составе у меня есть, но я вам не скажу. Есть еще одна тренировка".