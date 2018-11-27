Тема:

Беременность, роды, материнство 43 минуты назад

Новости Наука

27 ноября 201809:46 Юлия Воробьёва

Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

Исследователи рекомендуют беременным потреблять как можно меньше кофеина, а лучше и вовсе отказаться от напитков и продуктов, которые его содержат.
Фото Global Look Press.

Команда исследователей из Университетского колледжа Дублина выяснила, как потребление кофеина во время беременности может отразиться на состоянии плода.

Поясним, что безопасной суточной дозировкой для будущих мам считается 200 миллиграммов кофеина, содержащегося в кофе и в чае. При этом каждый напиток и даже его разновидности содержат разное количество кофеина. Поэтому дать рекомендации в количестве чашек невозможно. Но оказалось, что, даже если беременная тщательно изучает данные о составе продукта и соблюдает "дозировку", она может подвергать плод определённым рискам.

Согласно результатам нового исследования, даже у тех женщин, которые потребляли менее 200 миллиграммов кофеина в день, наблюдались некоторые негативные эффекты. В частности, вес их детей при рождении был ниже по сравнению с весом малышей, чьи мамы вообще отказались от кофеина.

Кроме того, у беременных, употребляющих чай и кофе, повышается риск преждевременных родов, сообщают специалисты.

В новом исследовании приняла участие 941 пара матерей и их недавно родившихся малышей. Авторы работы провели опросы и установили, что во время беременности для 48% женщин источником кофеина служил чай, а для 38% – кофе.

Затем специалисты соотнесли данные о количестве потребляемых напитков с показателями веса и размера младенцев при рождении.

Результаты показали, что каждые 100 миллиграммов кофеина, потребляемые ежедневно в течение первого триместра беременности, "снижают" вес малыша при рождении на 72 грамма.

Более того, кофеин влияет не только на вес младенца, но и на длину его тела, а также размер головы (эти показатели также снижались при употреблении будущей матерью кофеина).

Было показано, что употребление кофеина также повышает риск преждевременных родов (напомним, что преждевременными считаются роды, наступившие на сроке 37 недель беременности и раньше).

Примечательно, что такие эффекты наблюдались даже среди тех участниц, которые употребляли "безопасное" количество кофеина, причём неважно, в каком напитке содержалось соединение – в чае или в кофе.

Ведущий автор работы Лин-Вэй Чень (Ling-Wei Chen) пояснил в интервью Reuters, что кофеин, по всей видимости, ограничивает приток крови к плаценте, что негативно отражается на росте плода.

"Кофеин также может легко проникать сквозь плаценту, и поскольку клиренс (скорость выведения из организма – прим. ред.) кофеина замедляется с течением беременности, он может накапливаться в тканях плода", — добавил учёный.

По его словам, такой эффект может наблюдаться из-за того, что многие беременности являются незапланированными. В таких случаях на самых ранних сроках женщина не ограничивает употребление кофеина, потому что не знает о своём положении.

"Мы рекомендуем беременным женщинам и тем, кто пытается забеременеть, ограничивать потребление чая и кофе с кофеином", — отметил Лин-Вэй Чень.

При этом учёные признаются: вызывает беспокойство тот факт, что многие люди не знают, какое количество кофеина содержится в чашке чая или кофе. В связи с этим они поясняют, что чашка чая может содержать от 23 до 110 миллиграммов кофеина. Его количество зависит от вида напитка, его крепости (длительности заваривания) и температуры воды.

Одна чашка кофе может содержать до 200 миллиграммов кофеина. Точное количество соединения, опять же, зависит от вида напитка, сорта кофе, степени обжарки зёрен и так далее. Более точные сведения можно получить, если изучить соответствующую информацию на этикетке продукта или обратиться к специальной литературе (например, для профессиональных бариста).

Примечательно, что мнения о "безопасном" количестве кофеина во время беременности расходятся у разных специалистов. Так, Американская коллегия акушеров и гинекологов настаивает на том, что женщинам в положении следует употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день. Между тем ВОЗ формулирует свои рекомендации как "менее 300 миллиграммов кофеина" в день.

"С биологический точки зрения маловероятно, что 300 миллиграммов [кофеина] опасны, а 299 – безопасны. Я бы сформулировал свою рекомендацию для женщин так: чем меньше, тем лучше. Если же вы сможете отказаться от кофеина полностью, это будет ещё лучше", — прокомментировал эти данные доктор Дэ-Кунь Ли (De-Kun Li) из исследовательской организации Kaiser Permanente.

Он не принимал участия в этой работе, однако ранее его команда рассмотрела взаимосвязь между потреблением кофеина и вероятностью выкидыша. Результаты показали, что среди тех женщин, которые употребляли 200 миллиграммов соединения в день и больше, риск выкидыша составлял 25%. А вот у пациенток, которые избегали кофеина и отказались не только от чая и кофе, но и других напитков и продуктов, его содержащих (например, шоколада и какао), риск выкидыша был заметно ниже – около 12%.

Статья по итогам новой работы ирландских учёных опубликована в издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, почему у здоровых образованных матерей рождаются дети "идеального" размера.

Кроме того, мы писали о том, почему беременным противопоказано есть и пить из пластиковой посуды и как кофе может навредить мозгу младенца. Также специалисты советуют будущим мамам не увлекаться жирной пищей, а налегать на фрукты и овощи.

Ранее по теме

Сейчас

09:51

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

08:45

Самолет с 76 пассажирами экстренно сел в Казани

05:22

На верховного судью Южной Кореи совершено нападение

04:06

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Японии

03:40

Король Малайзии женился на россиянке

03:08

Украинские моряки содержатся в достойных условиях

02:05

Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Инцидент в Черном море: хронология событий и показания моряков

Инцидент в Черном море: хронология событий и показания моряков

3 часа назад
Самолет с 76 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Казани

Самолет с 76 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Казани

1 час назад
Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

35 минут назад
Трамп: слезоточивый газ, применявшийся на границе с Мексикой, "очень безопасный"

Трамп: слезоточивый газ, применявшийся на границе с Мексикой, "очень безопасный"

3 часа назад
Экс-глава предвыборного штаба Трампа неоднократно лгал следствию

Экс-глава предвыборного штаба Трампа неоднократно лгал следствию

2 часа назад
Космический зонд NASA прислал первый снимок с Марса

Космический зонд NASA прислал первый снимок с Марса

56 минут назад
В Петербурге "реставраторы" дорисовали лепнину на фасаде дома монтажной пеной

В Петербурге "реставраторы" дорисовали лепнину на фасаде дома монтажной пеной

30 минут назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Дмитрий Щербина признался, что бывшая жена не сообщила о смерти их сына

Дмитрий Щербина признался, что бывшая жена не сообщила о смерти их сына

19 часов назад
Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов

Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов

8 часов назад
"Маруся" от Mail.Ru составит конкуренцию "Алисе" "Яндекса"

"Маруся" от Mail.Ru составит конкуренцию "Алисе" "Яндекса"

1 час назад
Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

40 минут назад
В немецком городе детям запретили писать Санта-Клаусу

В немецком городе детям запретили писать Санта-Клаусу

30 минут назад
Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

17 часов назад
Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

20 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Великие имена для аэропортов страны. Последняя неделя голосования

Великие имена для аэропортов страны. Последняя неделя голосования

27 минут назад
Разоблачение от Anonymous: Лондон финансирует гибридную войну против России

Разоблачение от Anonymous: Лондон финансирует гибридную войну против России

39 минут назад
Вести.net: в России выпускают робомобили на дороги общего пользования

Вести.net: в России выпускают робомобили на дороги общего пользования

57 минут назад
Жертвами пожара в частном доме стали четверо жителей Кузбасса

Жертвами пожара в частном доме стали четверо жителей Кузбасса

2 часа назад
Снежные бури парализовали транспортную систему США

Снежные бури парализовали транспортную систему США

2 часа назад
Посольство РФ призывает США "обуздать своих подопечных" - украинских радикалов

Посольство РФ призывает США "обуздать своих подопечных" - украинских радикалов

2 часа назад
Страшное землетрясение в Иране: люди боятся возвращаться в дома

Страшное землетрясение в Иране: люди боятся возвращаться в дома

3 часа назад
Панарин тремя очками принес "Коламбусу" победу над "Детройтом"

Панарин тремя очками принес "Коламбусу" победу над "Детройтом"

3 часа назад
Украина хочет укрепить свои ВМС за счет США

Украина хочет укрепить свои ВМС за счет США

4 часа назад
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Айлендерс"

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Айлендерс"

4 часа назад
Арестованная в США Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру и йогу

Арестованная в США Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру и йогу

4 часа назад
На верховного судью Южной Кореи совершено нападение

На верховного судью Южной Кореи совершено нападение

5 часов назад
В "Лаборатории Касперского" рассказали об угрозе взлома автомобильных компьютеров

В "Лаборатории Касперского" рассказали об угрозе взлома автомобильных компьютеров

5 часов назад
Футболист "Боки Хуниорс" боится, что его убьют в матче с "Ривер Плейт"

Футболист "Боки Хуниорс" боится, что его убьют в матче с "Ривер Плейт"

5 часов назад
Опрос: большая часть россиян не задумывается об эмиграции

Опрос: большая часть россиян не задумывается об эмиграции

5 часов назад
Китайский свиток "Дерево и камень" продан с молотка за 59 миллионов долларов

Китайский свиток "Дерево и камень" продан с молотка за 59 миллионов долларов

6 часов назад
Король Малайзии женился на победительнице конкурса "Мисс Москва"

Король Малайзии женился на победительнице конкурса "Мисс Москва"

6 часов назад
SEC: дело Tesla "улажено", несмотря на твиты Маска

SEC: дело Tesla "улажено", несмотря на твиты Маска

6 часов назад
Захарова: Россия сожалеет, что СБ ООН не принял ее заявку по инциденту в Керченском проливе

Захарова: Россия сожалеет, что СБ ООН не принял ее заявку по инциденту в Керченском проливе

7 часов назад
Мигранты и смена власти ударили по мексиканской бирже

Мигранты и смена власти ударили по мексиканской бирже

7 часов назад
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, содержатся в достойных условиях

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, содержатся в достойных условиях

7 часов назад
Французский парламентарий подозревается в шпионаже в пользу КНДР

Французский парламентарий подозревается в шпионаже в пользу КНДР

8 часов назад
Евгений Гинер: я не собираюсь продавать ЦСКА

Евгений Гинер: я не собираюсь продавать ЦСКА

8 часов назад
Приморские врачи проводят уникальные операции на работающем сердце

Приморские врачи проводят уникальные операции на работающем сердце

8 часов назад
СКА обыграл рижское "Динамо" в швейцарском Цюрихе

СКА обыграл рижское "Динамо" в швейцарском Цюрихе

10 часов назад
Врач подтвердил серьезную потерю мышечной массы у депутата, который питался на 3,5 тысячи

Врач подтвердил серьезную потерю мышечной массы у депутата, который питался на 3,5 тысячи

11 часов назад
Человек, который взорвал мировой кинематограф. Ушел из жизни Бернардо Бертолуччи

Человек, который взорвал мировой кинематограф. Ушел из жизни Бернардо Бертолуччи

12 часов назад
Настоящий отец дочери Дмитрия Марьянова рассказал, почему молчал до смерти актера

Настоящий отец дочери Дмитрия Марьянова рассказал, почему молчал до смерти актера

16 часов назад
Подмосковную сталинку превратили в "черный-черный дом"

Подмосковную сталинку превратили в "черный-черный дом"

17 часов назад
"Кортеж" отдыхает! Российский дизайнер создал роскошный "ЗИМ Гиперлайнер"

"Кортеж" отдыхает! Российский дизайнер создал роскошный "ЗИМ Гиперлайнер"

18 часов назад
По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу

По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу

19 часов назад
Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора

Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора

19 часов назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

21 час назад