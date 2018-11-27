Космический зонд NASA прислал первый снимок с Марса

Специалисты NASA сообщили, что аппарат InSight, запущенный в мае для изучения геологического строения Марса, прислал первое фото, на котором можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт, передает телеканал "Россия 24".

Космический зонд будет изучать внутреннее строение планеты — его кору, мантию и ядро. Аппарат оснащен сейсмографом, а также геофизическим термометром, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр планеты. Это первые исследования такого рода.

Преодолев расстояние в 480 миллионов километров, станция совершила посадку в понедельник в 14:54 по времени восточного побережья США (22:54 по Москве) в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Этот район в 4 градусах к северу от экватора избран для посадки, поскольку он представляет собой достаточно ровный участок поверхности Марса.