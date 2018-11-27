Великие имена для аэропортов страны. Последняя неделя голосования

Россия выбирает великие имена для аэропортов страны. Идет последняя неделя финального голосования. Почти два с половиной миллиона россиян уже сделали свой выбор, передает телеканал "Россия 24".

Такой высокой активностью удивлены даже организаторы. На каждый аэропорт по три претендента. Подумать предлагается о наименовании воздушных гаваней от Анадыри до Калининграда. Там, кстати, практически поровну голосов у императрицы Елизаветы Петровны и философа Иммануила Канта.

Волгоград — лидирует летчик Алексей Маресьев. Благовещенск — граф Муравьев-Амурский. Белгород — маршал Победы Ватутин. Калуга — гений, провидец Константин Циолковский. На имя генерального конструктора ракетно-космической промышленности Сергея Королева претендуют московский аэропорт Внуково и воздушные ворота Самары. Архангельск пока опережает Домодедово за право носить имя великого ученого Михаила Ломоносова.

Настоящая битва разгорается за имя писателя Михаила Лермонтова. И пока Пенза выигрывает у Минеральных вод.

В Санкт-Петербурге лидирует его основатель Петр Первый, но это не значит, что Царь-реформатор получит прописку в Пулково, ведь на это имя претендует и аэропорт Воронежа. И разрыв в процентном отношении минимальный.

В шорт-лист имен для аэропорта Симферополя вошли знаменитый маринист Иван Айвазовский, императрица Екатерина II и адмирал Павел Нахимов. По мнению большинства жителей, имя нового аэропорта Симферополя, выстроенного в форме Крымской волны, должно носить имя великого художника. А жители Магадана хотят, чтобы их аэропорт носил имя человека, который посвящал Магадану песни. Народный поэт и легендарный актер театра на Таганке Владимир Высоцкий.

Голосование завершится 30 ноября, имена победители 47 аэропортов огласят 5 декабря.