Владимир Машков отметит 55-летие на сцене

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков во вторник отмечает 55-летие, передает ТАСС. По словам именинника, он планирует отметить день рождения на работе.

Машков отметил, что ради театра ему пришлось отказаться от всего, поэтому пока новых ролей в кино не рассматривает. "Ради театра пришлось отказаться от всего, — рассказал Машков. — Я закончил съемки в фильме "Миллиард", потому что обещал. И все, у меня нет возможности сниматься. Да, я потерял много киноисторий, мог бы за это время сняться в паре неплохих картин, но пока так".

Владимир Машков востребован не только на родине, но и в Голливуде. Приезжающие в Россию западные актеры на вопрос: кого из русских вы знаете, практически всегда отвечают — Владимира Машкова.

Юбиляр окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, оставшись верным своему учителю. На его счету множество актерских и режиссерских работ в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После кончины Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова (ТОТ), а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

С кинематографом у актера сложились не менее удачно. Машков сыграл десятки ролей, среди самых известных — "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".