Страшная авария на плотине ГЭС в Красноярском крае попала на видео

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения с летальным исходом, произошедшего в минувший понедельник, 26 ноября, в Кежемском районе Красноярского края.

Водитель погрузчика нагнал снегоуборочную машину, передвигавшуюся по плотине Богучанской ГЭС на реке Ангара, и неспешно поехал следом.

Внезапно, из "метели", устроенной спецтехникой, прямо на него выехал самосвал. Через несколько мгновений транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ, 50-летний водитель погрузчика скончался в больнице через три часа после ДТП. 39-летний мужчина, управлявший грузовиком, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.