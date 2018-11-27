Банки начали блокировки за денежные переводы. ЦБ предлагает жаловаться

Клиенты некоторых российских банков пожаловались на то, что кредитные организации стали требовать с них документы, подтверждающие обоснованность денежных переводов с карты на карту. При этом суммы переводов, показавшиеся банкам подозрительными, не превышали 1 тысячи рублей.

В частности, в подобных ситуациях оказались держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, сообщает газета "Известия". Людям звонили сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них в течение трех дней предоставить документы по операциям: подтверждение происхождения денежных средств и пояснение целей перевода. В противном случае карту клиента обещали заблокировать.

По мнению экспертов, таким образом финансовые организации пытаются бороться с мошенническими схемами. Однако в Центробанке уверены, что такая практика незаконна.

"Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную", — сообщили изданию в пресс-службе регулятора.

Там указали, что приостанавливать операцию банк может только в том случае, если подозревает, что она совершается без согласия владельца средств. Но выяснять происхождение средств или назначение платежа кредитная организация не должна. Максимум, что может потребовать банк от клиента, подтверждение, что трансакцию совершал действительно он.