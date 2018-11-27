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Археология и история 27 минут назад
В "помпеях майя" впервые обнаружили человеческие останки
Впервые более чем за 40 лет раскопок поселения майя, засыпанного вулканическим пеплом 1400 лет назад, там обнаружили скелет человека, сообщает газета Pagina со ссылкой на Министерство культуры Сальвадора.
Речь идёт о поселении Хойя-де-Серен в Сальвадоре, погибшем в результате извержения вулкана Лома-Кальдера около 600 года нашей эры. Его часто называют "американскими помпеями". Населённый пункт относится к началу позднего классического периода цивилизации майя (VII–IX века нашей эры).
По всей видимости, большинству жителей поселения удалось спастись. Именно поэтому, вероятно, до сих пор не было найдено ни одной жертвы катастрофы. Любопытно, что и обнаруженные недавно останки тоже нельзя считать жертвой вулкана.
"Несколько дней назад была обнаружена яма, где находились органические останки и кости. После расчистки было установлено, что это могила человека, который, предположительно, жил в поселении, но умер не в результате извержения", – рассказывает руководитель раскопок Мишель Толедо (Michelle Toledo).
То есть на момент гибели Хойя-де-Серен человек был уже похоронен. Однако могила была для того времени не древней: внутри неё учёными был найден материал, извергнутый вулканом Илопанго в 535 году нашей эры. Это позволило специалистам сделать вывод, что усопший был жителем поселения.
Уникальная находка заставила археологов продлить сезон работ до начала декабря.
Напомним, что Хойя-де-Серен входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пепел, законсервировавший поселение, позволил историкам тщательно изучить быт майя, вплоть до их предпочтений в еде.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) много писали и о настоящих Помпеях. Мы рассказывали, как историки уточнили дату этого бедствия, о знаменитом скелете без головы и о том, в каких ужасающих муках, вероятно, умирали жители города.
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