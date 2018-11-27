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27 ноября 201811:22

Минтранс прогнозирует убытки в 100 миллиардов из-за повышения НДС на внутренние авиарейсы

фото: Катерина Волкова

Глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву заявил, что из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — более 100 миллиардов рублей.

Как пишут "Ведомости", в обращении Дитрих подчеркивает, что в настоящее время Минфин предлагает жесткий вариант, который раньше не обсуждался, — 20% для московских и 10% для региональных рейсов.

При этом в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что данная мера приведет к подорожанию билетов по всем направлениям на 8–10%.

По мнению министра, это не приведет к росту регионального пассажиропотока. В этом случае внутренние перевозки к 2030 году увеличатся всего вдвое по сравнению с 2017 годом и составят 125,1 миллиона человек, а доля региональных рейсов останется на уровне 25%.

Минтранс и Минэкономики предложили полностью обнулить ставку на все рейсы из регионов, минующие Москву. В Минфине еще недавно были согласны с этим предложением, при условии, что ставка на московские рейсы вырастет до 20%.

Международные перелеты и авиаперевозки в Калининград, Симферополь и Дальний Восток сейчас НДС не облагаются. На остальные рейсы до конца 2020 года установлена ставка в 10%.

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