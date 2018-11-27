Россию не услышали: украинская провокация "утонула" в процедурных вопросах Совбеза ООН

Российское посольство в Вашингтоне попросило американских коллег "обуздать подопечных", то есть радикалов, которые постоянно атакуют диппредставительства в Киеве и других украинских городах. О том, что западные государства все чаще оказываются на стороне провокаторов из Украины, говорили накануне и в Совете безопасности ООН.

Опасные маневры маломерной эскадры Петра Порошенко в Керченском проливе поставили западные страны в Совбезе ООН в затруднительное положение. Чтобы выйти из него, инцидент в Азовском море решили "потопить" в процедурных вопросах.

Россия предложила простую и понятную повестку заседания: нарушение границы. Причем украинские ВМС устроили провокацию в том месте территориальных вод, которое еще до вхождения Крыма в состав России уже были российскими. Действовал москитный флот Киева и в обход конвенции ООН по морскому праву. Но признавать очевидные факты западные постпреды отказались. Вывернуться решили с помощью голосования за встречу уже по своей повестке, которую и протащили, по сути снова взяв Порошенко на буксир.

"Не секрет, что при желании так называемый конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав правильную команду своим киевским подопечным. И вот теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале вообще война. Без этого надежды остаться у власти у них нет. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, чтобы нищающие вот уже пять лет люди вновь поверили, что все беды у них не из-за правителей и их западных кукловодов, а из-за России", — говорит Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Никки Хейли начала с того, что рассказала, как с утра созвонилась и с Трампом, и с Помпео. И президент, и госсекретарь США, по ее словам, с Киевом по-прежнему движутся одним курсом.

"Как неоднократно отмечал президент Трамп, США только приветствуют нормальные отношения с РФ. Но незаконные действия со стороны России — как те, что мы наблюдаем сейчас — продолжают препятствовать нормализации отношений. В связи с этим США продолжат проводить политику санкций против России", — заявила Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН.

Но, видимо, связь с капитанским мостиком у Хейли неустойчивая. В отличие от нее хозяин Белого дома обвинять Россию не стал, хотя вопросы журналистов именно к этому его подводили.

"Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем", — указал президент США Дональд Трамп.

Впрочем, работают, видимо, не в том направлении. Киев в последнее время как раз с помощью Вашингтона активно раскручивал тему милитаризации Азовского моря, а украинский постпред грозил России некими неприятными сюрпризами.

"Вопрос состоял лишь в том, почему украинцы, без проблем пользовавшиеся известным им режимом судоходства в Керченском проливе, вдруг пошли на очевидную провокацию и подвергли опасности жизни своих моряков. На этот вопрос никто так и не потрудился ответить. Никто об этом даже не заикнулся. В общем-то, это можно воспринимать как карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе. И, судя по выступлению, Владимира Юрьевича, Украина этот сигнал восприняла", — объясняет Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Упомянутый Дмитрием Полянским постпред Ельченко в последнее время выступает в Совбезе не часто и нынешнюю возможность использовал по полной. Рассказывал, что Россия стремится захватить Мариуполь и Бердянск, никак не упомянув о том, как его шеф Порошенко бросает все силы, чтобы закрепиться на Банковой. В это самое время в Верховной раде шли бои по поводу голосования о введении военного положения.

- Владимир Юрьевич, вы как гражданин Украины поддерживаете введение военного положения?

- Да, поддерживаю. Да.

А вот в НАТО эту идею, больше похожую на затыкание дыр в рейтинге киевской власти, восприняли насторожено. Генсек альянса Йенс Столтенберг даже позвонил Порошенко. Тому пришлось оправдываться. Мол, на выборы это не повлияет, да и для демократии драконовские запреты не помеха. Конечно, для демократии украинской.