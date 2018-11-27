Вернулись в Гонконг как жена и жена: дочь Джеки Чана сочеталась браком с канадкой

Дочь прославленного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь сообщила в своем "Инстаграме" о том, что вступила в законный брак с женщиной – канадкой Энди Отом. Пара зарегистрировала свой брак в Торонто, а затем девушки вернулись в Гонконг, где однополые браки запрещены.

"Нет ничего более великого, чем настоящая любовь", — пишет дочь актера и добавляет, что со своей избранницей они вернулись в Гонконг – "прекрасный город, полный жизни и страсти".

"Любовь всегда побеждает. Всегда", — пишет Этта У Чжолинь, вероятно, вспоминая период жизни, когда родители новобрачных не приняли их отношений.

В мае дочь Джеки Чана сообщила, что им с избранницей из-за этого пришлось месяц ночевать под мостом, напоминает РИА Новости.

О состоявшейся свадьбе в своем "Инстаграме" сообщила и Энди Отом. "Вернулись в Гонконг как жена и жена", — написала она.

Ранее сообщалось, что на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию намекнул сын Уилла Смита Джейден. Во время концерта известного рэпера Tyler, The Creator он прямо со сцены сообщил, что их уже давно связывают близкие отношения.