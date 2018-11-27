27 ноября 201811:32
"Динамо" откроет стадион после реконструкции матчем со "Спартаком"
Московский стадион "Динамо" откроется после реконструкции в марте следующего года. Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал ТАСС, что стадион сдан в эксплуатацию. Также он сообщил, что арена будет называться "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина. Под одной крышей сразу два спортивных объект. Трибуны стадиона рассчитаны на 26,3 тысяч зрителей.
Предполагается, что первый матч на обновленном стадионе пройдет 19 марта 2019 года. На этот день запланирован матч 19 тура премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком".
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