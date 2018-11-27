Пассажир дельтаплана чудом не погиб во время полета в Швейцарии. Видео

Крис Гурски, отправившийся на отдых в Швейцарию в октябре этого года, поделился в Сети впечатляющими кадрами воздушного инцидента со своим участием.

В ходе туристической поездки, мужчина из Флориды, путешествовавший вместе с супругой, впервые в жизни решил совершить полет на дельтаплане. Он обратился к местному гиду и, оплатив услугу, воспарил над Швейцарскими Альпами, стартовав с высоты 1200 метров над уровнем моря.

Сразу после взлета выяснилось, что пилот забыл закрепить страховочную систему и мистер Гурски начал падать.

Невероятными усилиями и при помощи летчика ему удалось удержаться на дельтаплане на протяжении двух минут и 14 секунд – именно столько времени потребовалось, чтобы произвести экстренное снижение и зайти на посадку.

Практически перед самой землей пассажир все же сорвался и рухнул на землю.

К счастью, сомнительное приключение Криса Гурски завершилось относительно благополучно. Он получил травмы рук, в том числе – повредил кость и сустав на запястье, врачи установили ему титановую пластину.

Пострадавший заявил, что не держит зла на пилота, совершившего ошибку, едва не ставшую фатальной для туриста. Он отметил, что дельтапланерист сделал все возможное для его спасения после возникновения аварийной ситуации и подчеркнул, что хотел бы "слетать еще раз, так как его первый полет ему не очень понравился".