Верховный суд против наказания покупателей "шпионских" устройств

Верховный суд России выступил против привлечения к уголовной ответственности людей за "шпионские гаджеты", если они не намеревались использовать эти устройства в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.

"Сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и/или сбыт именно таких технических средств", — указывается в проекте постановления пленума ВС РФ.

В частности, судьи уверены, что не стоит наказывать тех, кто купил подобные устройства для собственной безопасности (например, чтобы следить за своим жильем или за животными), или "добросовестно заблуждались" о фактическом предназначении покупаемого устройства, передает РИА Новости.

Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ, с января по июнь 2018 года по статье 138.1 были осуждены 86 человек. Дела в отношении еще 50 человек были прекращены в ходе следствия.