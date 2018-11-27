Борису Гребенщикову исполнилось 65
В 2012-м году я стояла в многотысячной толпе на поле между неведомыми французскими деревеньками. Со всей Франции поклонники съехались на концерт группы Tri Yann, который рок-фолк группа с 42-летним стажем (на тот момент) давала, чтобы собрать средства на реставрацию монастыря 12-го века. Нехитрое название Tri Yann переводится с бретонского как "Три Ивана" — в 1970-м году ее основали три Жана, родившиеся в Нанте. Два с половиной часа группа выступала, развлекая публику песнями, танцами, скетчами. Пот лился с музыкантов рекой, было заметно, что они сильно устали. Открыв дома интернет я прочла, что Жаны практически ровесники моей мамы. Попробовала представить ее на сцене: танцующей и поющей фолк в сложном гриме, тяжелейшем народном костюме, маске. Вышло плохо. Скорее, совсем не вышло.
Прошло каких-то шесть лет, и сегодня, 27 ноября 2018-го года, я снова вспоминаю Tri Yann. А все потому, что музыканту, композитору, исполнителю, артисту, основателю группы "Аквариум" Борису Гребенщикову исполнилось столько же лет, сколько в 2012-м Жану-Луи Жоссику. 65. Шестьдесят пять. На сцене я его видела совсем недавно, летом: он пел, играл, беседовал с залом. Танцевал. Без грима, конечно, но гитары менял.
Из последнего: несколько концертов осеннего тура, начавшись в семь, закончились после полуночи. На эти выходные Гребенщиков успел слетать в Париж, где выступил на благотворительном концерте в поддержку Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова.
И сразу вернулся: на ближайшие три недели запланирована дюжина концертов по городам с очень разной географией от Екатеринбурга и Москвы до Санкт-Петербурга, Киева и Днепропетровска. И еще один, особый, ставший уже ежегодным — благотворительный. Между двумя Рождествами: по Юлианскому и Григорианскому календарю музыканта "Аквариума" бесплатно выступят в пользу подопечных фонда "МойМио": детей с миодистрофией Дюшенна. Все собранные средства пойдут на реализацию благотворительных программ фонда.
За свои 65 лет Борис Борисович не только основал "Аквариум", но и сумел выступать с группой 40 тысяч лет.
Он играл в залах-тысячниках расширенным составом и давал сольные выступления в небольших залах. Выступал уличным музыкантом, снимался для календаря в образе бомжа, чтобы привлечь внимание к "Ночлежке", которую он много лет поддерживает. Гребенщиков давал тысячи интервью, потом ушел в затвор, перестав общаться с прессой.
С Майком Науменко БГ записал акустический альбом "Все братья — сестры", а в Нью-Йорке альбом "Лилит" вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band. Он выступал в Лондонском концертном зале Royal Albert Hall, дал сольный концерт в ООН, принял участие в конкурсе"Новая волна" и пел с Дэйвом Стюартом. Набрал материал для выставки фотографий и живописи.
Он закрывал "Аквариум", чтобы через несколько лет возродить группу снова. И снова объявлял, что группы больше не существует. В составе групп "Аквариум", "БГ-Бэнд", "Аквариум 2.0", "3.0" и последней — "4.0", а также в различных независимых и сольных проектах он дал десятки сотен концертов. И ни разу не повторился.
Гребенщиков долгие годы ведущий "Аэростата" на радио. Великому выдумщику и путаннику нравится эксперимент. Поэтому в программе музыкант с кажущейся легкостью соединяет творения русских философов Бердяева, Соловьева, Флоренского с композициями не только русского, но и любого другого рока.
Борис Гребенщиков совершил паломническую поездку на Афони, побывал в Тибете. В Индии был в священных городах Саптапури. Содействовал приезду в Россию шаманки из Непала.
Борис Борисович пишет книги, переводит с английского буддийские и индуистские тексты. И уже почти 10 лет работает над переводом "Бхагавад-гиты" на русский язык.
Все это многообразие укладывается в его установку: "Я исповедую жизнь. По возможности незашоренную".
Да, еще он поет дуэты. С Макаревичем, Бутусовым, Хелависой, Васильевым. С последним, пожалуй, получился самый запоминающийся. Поскольку была выбрана "Песня о звездах" из фильма "Красная шапочка" и спета-разыграна по ролям.
И ничего не оставалось сегодняшнему имениннику, кроме как на вопрос Александра Васильева "Сияешь?" ответить скромно: "Сияю".
Пойте, танцуйте, рассказывайте. А главное — сияйте еще много лет, Борис Борисович! С днем Рождения!
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