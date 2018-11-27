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27 ноября 201812:07

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

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Пять человек погибли в результате столкновения Mitsubishi Grandis и Toyota Land Cruiser в Подмосковье. Авария произошла еще в середине октября, одна то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас. Камеры регистратора запечатлели Mitsubishi за несколько секунд до страшного ДТП и сразу после него.

Трагедия произошла около полудня 17 октября на 44-м километре Старосимферопольского шоссе. У Mitsubishi Grandis лопнуло колесо, но водитель не съехал на обочину, а остановился у разделительного отбойника.

 

"Я вышел, хотел знак поставить, смотрю, он быстро едет. Я руку поднял. И в этот момент он на большой скорости врезался в мой микроавтобус", — рассказал он телекомпании "Кварц" сразу после ДТП.

 

На кадрах видно, что вышедший из салона мужчина беседует по телефону, а не ищет знак. Спустя пару минут в минивен на скорости врезался Land Cruiser, за рулем которого и находилась 34-летняя супруга начальника полиции Подольска Артура Озерова.

 

Четверо из шести находившихся в Mitsubishi пассажиров погибли мгновенно, еще один скончался в больнице. Тела погибших и пострадавших спасателям пришлось в буквальном смысле вырезать из машины. В травматологическое отделение попала и владелица внедорожника — ее госпитализировали с переломом плеча.

В настоящее время Баландина, как сообщает Mash, находится под подпиской о невыезде, ей не предъявили никаких обвинений и не задержали.

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