Конор Макгрегор готов вернуться к активной карьере в 2019 году

Ирландский экс-чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор готов в 2019 году вернуться в октагон и перезапустить свою спортивную карьеру. Напомним, что в октябре ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"В 2019 году я вернусь в октаринг [так Макгрегор на свой манер называет клетку для боев в ММА, — прим. ред.], — заявил ирландский спортсмен в своем твиттере. – Мы все очень рады".

2019 is when we launch in the U.K and Australia!

2019 is when I will also be back inside the OctaRing!

We are very excited!

Thank you for the support brother 👊 https://t.co/jVm7ujWIvq