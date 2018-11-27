На борту задержанных в Керченском проливе кораблей находились сотрудники СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС были сотрудники спецслужбы, передает РИА Новости.

По словам сотрудников пресс-службы ведомства, офицерами выполнялись задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины". В СБУ при этом утверждают, что на задержанных оказывается давление.

В ФСБ заявили ранее, что провокация координировалась действиями двух сотрудников СБУ, выполнявших прямое указание властей Украины.