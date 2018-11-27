Тема:

Провокации в Керченском проливе 45 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 ноября 201812:52

На борту задержанных в Керченском проливе кораблей находились сотрудники СБУ

Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС были сотрудники спецслужбы, передает РИА Новости.

По словам сотрудников пресс-службы ведомства, офицерами выполнялись задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины". В СБУ при этом утверждают, что на задержанных оказывается давление.

В ФСБ заявили ранее, что провокация координировалась действиями двух сотрудников СБУ, выполнявших прямое указание властей Украины.

Ранее по теме

Сейчас

13:27

Надежду Савченко оперируют в одной из киевских больниц

12:45

Генпрокуратура: в отношении "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел

11:50

Верховный суд против наказания покупателей "шпионских" устройств

11:07

Украинская армия в Донбассе приведена в полную боеготовность

09:51

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

08:45

Самолет с 76 пассажирами экстренно сел в Казани

05:22

На верховного судью Южной Кореи совершено нападение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Генпрокуратура: в отношении "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел

Генпрокуратура: в отношении "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел

25 минут назад
Украинская армия в Донбассе приведена в полную боеготовность

Украинская армия в Донбассе приведена в полную боеготовность

2 часа назад
Верховный суд против наказания покупателей "шпионских" устройств

Верховный суд против наказания покупателей "шпионских" устройств

1 час назад
Убить в Якутске. Рэпер Элджей отменил концерт из-за угроз

Убить в Якутске. Рэпер Элджей отменил концерт из-за угроз

32 минуты назад
В Неаполе схватили одного из боссов "Каморры", скрывавшегося 15 лет

В Неаполе схватили одного из боссов "Каморры", скрывавшегося 15 лет

1 час назад
Lexus врезался в надземный переход в Подмосковье

Lexus врезался в надземный переход в Подмосковье

38 минут назад
8 фактов о борьбе за Крым и Черное море

8 фактов о борьбе за Крым и Черное море

1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Владимир Машков отметит 55-летие на сцене

Владимир Машков отметит 55-летие на сцене

2 часа назад
Россию не услышали: украинская провокация "утонула" в процедурных вопросах Совбеза ООН

Россию не услышали: украинская провокация "утонула" в процедурных вопросах Совбеза ООН

1 час назад
"Маруся" от Mail.Ru составит конкуренцию "Алисе" "Яндекса"

"Маруся" от Mail.Ru составит конкуренцию "Алисе" "Яндекса"

4 часа назад
Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

Почему беременным лучше отказаться от чая и кофе

3 часа назад
В немецком городе детям запретили писать Санта-Клаусу

В немецком городе детям запретили писать Санта-Клаусу

3 часа назад
Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

20 часов назад
Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

23 часа назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
За "чпок" пенсионера на Камчатке уволили не чиновницу, а снявшую видео секретаршу

За "чпок" пенсионера на Камчатке уволили не чиновницу, а снявшую видео секретаршу

27 минут назад
На борту задержанных в Керченском проливе кораблей находились сотрудники СБУ

На борту задержанных в Керченском проливе кораблей находились сотрудники СБУ

38 минут назад
Кудрин: экономика России попала в застойную яму, как после Второй мировой войны

Кудрин: экономика России попала в застойную яму, как после Второй мировой войны

1 час назад
Задыхалась и упала в обморок: солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева попала в больницу

Задыхалась и упала в обморок: солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева попала в больницу

1 час назад
"Белок молодости" восстанавливает пожилые мышцы

"Белок молодости" восстанавливает пожилые мышцы

1 час назад
Пассажир дельтаплана чудом не погиб во время полета в Швейцарии. Видео

Пассажир дельтаплана чудом не погиб во время полета в Швейцарии. Видео

1 час назад
Снимала порчу: появилось видео с обчистившим ломбард магазин экстрасенсом

Снимала порчу: появилось видео с обчистившим ломбард магазин экстрасенсом

2 часа назад
Минтранс прогнозирует убытки в 100 миллиардов из-за повышения НДС на внутренние авиарейсы

Минтранс прогнозирует убытки в 100 миллиардов из-за повышения НДС на внутренние авиарейсы

2 часа назад
Вернулись в Гонконг как жена и жена: дочь Джеки Чана сочеталась браком с канадкой

Вернулись в Гонконг как жена и жена: дочь Джеки Чана сочеталась браком с канадкой

2 часа назад
625 рублей раздора: москвич с ружьем ворвался в офис оператора платной трассы

625 рублей раздора: москвич с ружьем ворвался в офис оператора платной трассы

2 часа назад
Без страховки на льду: в Уфе сняли на видео бесстрашного дворника

Без страховки на льду: в Уфе сняли на видео бесстрашного дворника

2 часа назад
Банки начали блокировки за денежные переводы. ЦБ предлагает жаловаться

Банки начали блокировки за денежные переводы. ЦБ предлагает жаловаться

2 часа назад
"Счастье не за горами" прочнее прикрепят к набережной в Перми

"Счастье не за горами" прочнее прикрепят к набережной в Перми

2 часа назад
Это новый кабриолет Bentley Continental GT. У него твидовая крыша!

Это новый кабриолет Bentley Continental GT. У него твидовая крыша!

2 часа назад
Мобильный интернет обогнал Wi-Fi в 33 странах

Мобильный интернет обогнал Wi-Fi в 33 странах

2 часа назад
В "помпеях майя" впервые обнаружили человеческие останки

В "помпеях майя" впервые обнаружили человеческие останки

2 часа назад
Страшная авария на плотине ГЭС в Красноярском крае попала на видео

Страшная авария на плотине ГЭС в Красноярском крае попала на видео

3 часа назад
Под Калининградом построили дом для уличных котов

Под Калининградом построили дом для уличных котов

3 часа назад
Ипотека бьет новые рекорды, но это ненадолго

Ипотека бьет новые рекорды, но это ненадолго

3 часа назад
Марка Haval назвала модели, которые будeт выпускать в России

Марка Haval назвала модели, которые будeт выпускать в России

3 часа назад
Великие имена для аэропортов страны. Последняя неделя голосования

Великие имена для аэропортов страны. Последняя неделя голосования

3 часа назад
В Петербурге "реставраторы" дорисовали лепнину на фасаде дома монтажной пеной

В Петербурге "реставраторы" дорисовали лепнину на фасаде дома монтажной пеной

3 часа назад
Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

3 часа назад
Разоблачение от Anonymous: Лондон финансирует гибридную войну против России

Разоблачение от Anonymous: Лондон финансирует гибридную войну против России

3 часа назад
Космический зонд NASA прислал первый снимок с Марса

Космический зонд NASA прислал первый снимок с Марса

4 часа назад
Вести.net: в России выпускают робомобили на дороги общего пользования

Вести.net: в России выпускают робомобили на дороги общего пользования

4 часа назад
Жертвами пожара в частном доме стали четверо жителей Кузбасса

Жертвами пожара в частном доме стали четверо жителей Кузбасса

5 часов назад
Снежные бури парализовали транспортную систему США

Снежные бури парализовали транспортную систему США

5 часов назад
Страшное землетрясение в Иране: люди боятся возвращаться в дома

Страшное землетрясение в Иране: люди боятся возвращаться в дома

6 часов назад
Трамп: слезоточивый газ, применявшийся на границе с Мексикой, "очень безопасный"

Трамп: слезоточивый газ, применявшийся на границе с Мексикой, "очень безопасный"

6 часов назад
Арестованная в США Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру и йогу

Арестованная в США Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру и йогу

7 часов назад
Король Малайзии женился на победительнице конкурса "Мисс Москва"

Король Малайзии женился на победительнице конкурса "Мисс Москва"

9 часов назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

26.11.2018 13:11