Жители Новосибирска сняли на видео метеор в небе над городом

Утром во вторник, 27 ноября, житель Новосибирска и прилегающих районов стали свидетелями появления метеора. Очевидцы произошедшего публикуют в Сети записи с регистраторов, запечатлевших появление небесного тела.

На кадрах виден болид, пронесшийся по небу и сопровождавшая его яркая вспышка.

Как сообщили СМИ, специалисты Большого новосибирского планетария предварительно классифицировали объект как метеор.