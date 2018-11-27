Генпрокуратура: в отношении "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел

По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Также о найденных нарушениях проинформированы все заинтересованные структуры, в частности, ФСБ, ФАС и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Как пояснил представитель Генпрокуратуры, проверки выявили системные нарушения законодательства в госкорпорации в период работы предыдущего руководства — в 2017 году и первой половине 2018 года. Среди них нарушение сроков заданий в рамках гособоронзаказа, поставка некачественной продукции, отсутствие контроля за расходованием бюджетных средств, передает "Интерфакс".