Lexus врезался в надземный переход в Подмосковье

Автомобиль Lexus на полном ходу врезался в надземный пешеходный переход в подмосковном Одинцове. Зажатого в салоне водителя вызволили очевидцы происшествия, пешеходы в результате ДТП не пострадали.

Авария произошла около 08:30 на 31-м километре Можайского шоссе, возле гипермаркета "Глобус". На кадрах видно, что машина съехала с трассы и влетела на ступени перехода, на полном ходу врезавшись в опору. Удар оказался такой силы, что от передней части Lexus фактически ничего не осталось.

Владелец автомобиля оказался зажат в салоне, выбраться ему помогли оказавшиеся поблизости пешеходы. После оказания первой помощи его доставили в больницу.

Причина ДТП не называется. Известно лишь, что водитель был трезв.