Олег Знарок: мой опыт может помочь в подготовке резерва

Экс-наставник хоккейной сборной России Олег Знарок заключил новый контракт с федерацией хоккея нашей страны. 55-летний специалист будет консультантом штаба национальной команды, который отвечает за подготовку резерва – работу с юниорами, молодежной и олимпийской сборными.

"Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными, — цитирует Знарка официальный сайт ФХР. – Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва".

Сам Знарок не без гордости заявил, что за время работы с национальной сборной, с которой он выиграл чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, он приобрел огромный опыт: "Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех".

Обязанностями экс-тренера сборной, который также на клубном уровне трижды приводил свои команды к победе в Кубке Гагарина, станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки "Красная машина", консультирование тренеров системы сборных команд.