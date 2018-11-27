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Аутоиммунные заболевания 47 минут назад
Ожирение повышает риск развития астмы и может являться её причиной
Американские исследователи из Университета Дьюка и некоммерческой педиатрической организации Nemours сообщили о результатах новой работы.
Согласно их данным, среди детей с ожирением в возрасте от 2 до 17 лет в 25% случаев лишний вес становится причиной развития астмы. Причём примерно в 10% случаев заболевания можно избежать.
В ходе работы специалисты провели ретроспективный анализ, рассмотрев данные о здоровье более полумиллиона детей в США. В период с 2009 по 2015 год сведения из нескольких медицинских центров, куда обращались пациенты, фиксировались в специальной педиатрической системе под названием PEDSnet. Это масштабная сеть, в которой хранится информация о различных типах нарушений и заболеваний среди детей.
"Астма является хроническим заболеванием номер один у детей, и на некоторые из её причин, такие как генетика и вирусные инфекции, мы повлиять не можем. Ожирение может быть единственным фактором риска развития астмы, который предотвратить возможно. Это ещё одно доказательство того, что для детей важны физическая активность и поддержание здорового веса", — отметил ведущий автор работы Джейсон Лэнг (Jason Lang).
Он и его коллеги в ходе анализа сравнивали данные пациентов с избыточным весом или ожирением и пациентов с нормальным весом того же возраста, пола, расы и этнической принадлежности.
Исследователи обнаружили, что заболеваемость астмой у детей с ожирением была значительно выше, чем у детей с нормальным весом. Более того, от 23 до 27% случаев астмы среди юных пациентов были напрямую связаны с ожирением.
При этом отмечается, что у детей с таким состоянием вероятность развития астмы была выше на 30% по сравнению со сверстниками, имевшими нормальный вес. А у детей с избыточным весом (с так называемым предожирением) риск развития астмы был выше на 17%.
Кроме того, просмотрев данные о здоровье участников исследования, медики пришли к выводу, что ожирение увеличивает и тяжесть астмы.
Уточняется, что риск развития астмы учёные вычислили, применив несколько моделей и скорректировав данные с учётом других факторов риска (например, наличия аллергии, социально-экономического статуса семьи и так далее).
Впрочем, Лэнг и его коллеги признаются, что пока лишь обозначили взаимосвязь. Объяснить её они затрудняются, и поэтому намерены провести ряд дополнительных исследований и экспериментов.
Согласно одной из гипотез, в состоянии ожирения у ребёнка развитие лёгких и дыхательных путей происходит не по правильному сценарию. С другой стороны, ожирение также запускает ряд воспалительных процессов в организме, а астма, как известно, является аутоиммунным заболеванием. Не исключено, что ответы следует искать именно на "иммунном фронте".
Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале Pediatrics.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как в борьбе с астмой помогают паразиты и почему детям с таким заболеванием нужно есть больше жирной рыбы.
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