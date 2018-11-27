Кеосаян взял Финягина на роль шизофреника по фотографии и не прогадал

В "Судьбе человека" Андрей Финягин признается, что хотя его родители и не принадлежали к актерской среде, но мама любила театр и привила эту любовь сыну. И благодаря именно ей Андрей оказался в Школе-студии МХАТ — на курсе самого Ефремова, хотя поступил одновременно еще и в Щепкинское училище.

Актер рассказывает, как Олег Ефремов предложил своим студентам подумать, каким может быть новый МХАТ, но вскоре его не стало, а Финягина "ушли" из театра, как и почти весь его курс.

Тогда, признается Андрей, наступил период отчаяния, безденежья и даже появились мысли "завязать" с актерской профессией.

Но успех его был впереди. И принес его Финягину фильм "Любовница", где он сыграл шизофреника, влюбленного в героиню Ирины Розановой.

Эта лента режиссера Давида Кеосаяна перевернула жизнь актера, сделав его известным. Хотя, признается Финягин, он опасался, что это будет абсолютный провал.

Любопытно, что на эту роль Кеосаян выбрал Финягина по фотографии, и при первой же встрече предложил подписать контракт.

В итоге работа получилась настолько успешной, что впоследствии Финягину даже писали психотерапевты: они спрашивали, как актер готовился к роли, поскольку, по мнению специалистов, он очень точно передал симптомы болезни своего героя.

Впрочем, не только "Любовница", но и первая жена Андрея Ольга помогали ему переживать ему тяжелый период и выйти из депрессии после смерти Олега Ефремова и ухода из театра.

Правда, брак этот сохранить не удалось – он продлился всего три года. Но до сих пор Андрей вспоминает Ольгу как очень чистого, искреннего, настоящего и непосредственного человека.

Через некоторое время Финягин увидел в Интернете фотографии Юли, и решил познакомиться с девушкой.

Чем закончилось это знакомство? Кто она – вторая супруга актера? Почему распался его первый брак и правда ли, что в юности он был уверен, что останется холостяком на всю жизнь? Откровенный разговор с Андреем Финягиным в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".