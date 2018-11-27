"Ночной охотник" станет мощнее, выносливее и неприхотливее

Российский ударный вертолет Ми-28НМ, модернизированная версия "Ночного охотника", получит новые силовые установки ВК-5000П. Они уже испытаны, и Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех", запускает серийное производство.

ВК-5000П отличается от предшественника по целому ряду параметров. Так, например, на нем стоит новая система автоматического управления, которая упрощает обслуживание двигателя и повышает его мощность. На взлете силовая установка выдает 2500 лошадиных сил вместо 2400, на форсаже – 2800 против 2700 лошадиных сил у предыдущей модификации.

Более быстрый, более маневренный Ми-28НМ сможет эффективнее атаковать противника, особенно его бронетехнику, и уходить от ответного огня, пояснил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Ми-28НМ – современный ударный вертолет, предназначенный для уничтожения техники и пехоты противника. Он вооружен 30-миллиметровой стабилизированной артиллерийской установкой, управляемыми противотанковыми ракетами "Атака-В", неуправляемыми снарядами С-8 и С-13, а в некоторых случаях ракетами "воздух-воздух" "Стрелец".

Вертолет защищен от стрелкового и управляемого оружия. Броня кабины выдерживает попадание 20-миллиметрового снаряда, а ракеты с тепловой системой наведения должен отводить в стороны комплекс бортовой обороны "Витебск", который ставят как раз на новую модификацию Ми-28НМ

За обнаружение противника и наведение оружия отвечает радиолокационная станция Н025. Она достаточно чувствительна, чтобы заметить даже маленький беспилотник на расстоянии до 20 километров. Одновременно радар способен сопровождать до 10 целей и на 2 из них наводить оружия.