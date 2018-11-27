Гинер подтвердил интерес ЦСКА к выкупу трансфера Влашича

Президент столичного футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер подтвердил в эфире телеканала "Россия 24", что существует потенциальная возможность приобретения хорватского хавбека Николы Влашича, права на которого принадлежат английскому "Эвертону".

Гинер признался, что имел беседу с руководителями английских "ирисок" на предмет длительной аренды хорватского полузащитника: "Мы говорили, что на год-два берем его в аренду, а опции выкупа подробно не прописывали и не обсуждали".

"Интересно ли нам это сейчас? Думаю, и нам, и самому Николе было бы интересно продолжить сотрудничество", — сказал Гинер. Влашич в нынешнем сезоне стал одним из лидеров нового ЦСКА, принял участие в 16 матчах в чемпионате России и Лиге Европы, забил 5 голов.