Детали компьютера исполнили "Bohemian Rapsody"

Польский инженер Павел Задрозняк создал необычный "оркестр" Floppotron, который состоит из восьми жестких дисков, двух планшетных сканеров, модема и 64 флоппи-дисководов. С помощью этого уникального инструмента поляк исполнил композицию группы Queen "Bohemian Rhapsody", сообщает Mental Floss.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как машина исполняет хит знаменитой британской рок-группы. Задрозняк специально снял с некоторых устройств корпусы, чтобы они лучше звучали.

По словам инженера, шаговые электродвигатели, установленные в старых деталях компьютера, издают звук, похожий на струнные инструменты, когда приводятся в движение с определенной скоростью.

"Bohemian Rhapsody" – не первая композиция, которую научился исполнять Floppotron. "Оркестр" также умеет воспроизводить мелодию из "Игры престолов", хит The White Stripes "Seven Nation Army" и другие.