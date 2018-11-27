В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка за ошибку ударом ногой в голову

Крупный скандал разгорается в Наро-Фоминске: в одной из спортивных секций тренер применил по отношению к ребенку физическую силу. Так он наказал воспитанника за ошибку. Инцидент произошел при свидетелях и был снят на видео. В ситуации уже разбирается детский омбудсмен.

Детская секция кудо в Наро-Фоминске. На татами двое школьников девяти лет. Родители снимают тренировку на телефоны. После окончания спарринга один из юных спортсменов по ошибке направился в чужой угол. Реакция тренера Ивана Курилко шокировала всех. Маме пришлось везти сына в больницу. К счастью, Никита отделался синяком. Но если бы не шлем, уверена Елена, мог получить серьезную травму.

- Мы решили не писать заявление в полицию. Договорились, что данный тренер больше не будет преподавать детям.

Поверили на слово. А вот тренер свое обещание не сдержал. На днях его встретили на Фестивале кудо в Москве, он продолжает заниматься с детьми: проводит занятие на батуте, готовит к бою подростка.

Несколько дней съемочная группа пыталась встретиться с Иваном Курилко. Но зал, который он арендовал в спортивном клубе, временно не работает. Сам тренер отдыхает в Астрахани и комментирует случившееся по телефону.

"Я сейчас в Астрахани. Я не оправдываюсь даже — это спортивный момент! Если родителей не устраивает, пускай они не занимаются, не отдают ребенка. Я продолжил заниматься детьми с сентября месяца. Вот недавно мы совместно ездили на соревнования, выступали", — рассказывает Иван Курилко.

Трехкратный чемпион мира по карате Хаид Матаев задается вопросом: куда смотрит Федерация кудо? Говорит, что никогда не видел, чтобы тренеры так готовили спортсменов.

"Это недопустимо! Такое тренерское действие может быть опасно для здоровья ребенка! Он должен быть для своих подопечных большим примером, большим авторитетом, но никак не бить ногой", — объясняет Хаид Матаев, трехкратный чемпион мира по карате.

Произошедшим заинтересовалась уполномоченная по делам ребенка.

"Я посмотрела видео, впечатление тяжелое, да, и ни один родитель не останется равнодушным, если увидит, что нога мужчины — сильного, крепкого — летит в лицо его ребенка. Мы обратимся в Федерацию кудо для того, чтобы можно было посмотреть, проверить, насколько подобные случаи имеют место быть в отношении этого тренера", — сообщила Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Тем временем на дверях секции в Наро-Фоминске появилось объявление, что занятия скоро возобновятся. И, скорее всего, Иван Курилко продолжит тренировать детей. Какими методами — можно только догадываться.