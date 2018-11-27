Футболисты "Спартака" поддержали Глушакова

Игроки московского "Спартака" поддержали своего капитана Дениса Глушакова, у которого сложные отношения с болельщиками. Футболисты надели футболки с номером 8, под которым выступает Денис.

После завершения тренировки игроки надели футболки с восьмеркой на груди и девизом "Один за всех — и все за одного!" Групповая фотография была размещена на официальном сайте "Спартака". Эта акция стала ответом на обращение объединения болельщиков "Фратрия", в котором содержалось требование лишить Глушакова повязки.

Часть болельщиков "Спартака" стала негативно относиться к капитану команды после его конфликта с бывшим тренером Массимо Каррерой. Глушаков был выведен из основного состава и возвращен уже исполнявшим обязанности Раулем Рианчо. Новый главный тренер красно-белых Олег Кононов также выпускает Дениса на поле, несмотря на обструкцию трибун.