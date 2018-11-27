Испытания беспилотника для РСЗО "Смерч" подходят к концу

Российские разработчики реактивных систем залпового огня "Техмаш" объявили о завершении цикла испытаний беспилотного летательного аппарата для одной из мощнейших РСЗО в мире "Смерч". Правда, первыми заказчиками нового дрона станут, скорее всего, иностранцы, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе компании-производителя.

Беспилотник, который размещается в боевой части ракеты РСЗО "Смерч", в тульском научно-производственном объединении "Сплав" создают уже более 10 лет. По задумке российских инженеров, боеприпас системы залпового огня выступает в качестве носителя: доставляет дрона до нужного места, где робот разворачивает крылья и включает собственный двигатель. После чего он может вести разведку и корректировать огонь.

РСЗО "Смерч" несет 12 300-миллиметровых снарядов, которые может разрядить за 38 секунд. Вес каждого боеприпаса превышает 800 килограммов. Одним залпом система способна накрыть до 60 гектаров, а предельная дальность стрельбы достигает 90 километров.