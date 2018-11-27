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27 ноября 201815:27

60 минут: Донбасс готов к провокациям

"Мы готовы к любому развитию ситуации на Донбассе", — так прокомментировал в эфире программы "60 минут" введенное на Украине военное положение начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов. "На самом деле, у нас война идет уже пятый год, и мы пятый год в полной боевой готовности. Мы всегда знаем заранее о всех планах противника, поэтому неожиданностей не будет".

Даниил Безсонов считает, что на обстановку в Донецкой области военное положение никак не повлияет. Однако провокации могут усилиться, потому что Петру Порошенко нужно будет продлевать срок, его не устраивают введенные 30 дней.

Начальник пресс-службы прогнозирует повышение интенсивности артиллерийских обстрелов. "Естественно, будут бить по жилым районам. Киеву нужна будет гибель мирных жителей для того, чтобы вынудить нас действовать более агрессивно и открыто. Потом это будет зафиксировано в украинских СМИ и показано всему миру, что это мы идем в наступление. Тогда военное положение нужно продлевать еще и еще".

На Украине введено военное положение с 28 ноября на 30 дней. Данная мера распространяется на регионы, приграничные с Россией и Молдавией, а также на побережья вдоль Черного и Азовского морей. Поводом этому послужил инцидент в Керченском проливе. 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны в территориальных водах РФ. По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело.

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