Роспотребнадзор проверил московские родники

Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды из родников на севере Москвы. В очередной раз выяснилось, что содержание вредных веществ в ней существенно превышает норму. Между тем, горожане набирают эту воду для питья, для многих это многолетняя традиция. Как убедить людей не рисковать здоровьем?

Родников много и в Москве, и в области, они почти незаметные, как в парке "Отрада" или в сквере у Лазоревого проезда. За водой специалисты лаборатории Роспотребнадзора выезжают не реже двух раз в год. И не для того, чтобы ее пить.

"Вода в трех родниках, в том числе, в Свиблове, не соответствует по санитарно-химическим, микробиологическим показателям", — говорит Ольга Богданова, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном АО.

В два раза превышены жесткость и минерализация. Списки потенциально опасных родников регулярно публикуются в газетах и Интернете, но доходит информация не до всех.

"Люди набирают воду, и с детьми приходят", — рассказывает Юлия Гагинская.

За водой к роднику между алтуфьевским кладбищем и МКАД Галина Синюкова ходит уже полвека. С тех пор, рассказывает пенсионерка, здесь многое изменилось.

- Мы приехали, когда Алтуфьево было чистое. А теперь там машины моют и спускают в эти пруды.

Казалось бы, вывод напрашивается сам собой: от многолетней привычки стоило бы отказаться.

"Мы берем воду и пьем. И с нами ничего не происходит. Вы ему так и скажите, этому Роспотребнадзору", — говорит Галина Синюкова.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют свежие образцы воды из родников Алтуфьева, Свиблова и Отрадного. С каждым разом содержимое бутылок становится все более непредсказуемым.

"Во всех трех случаях кишечная палочка обнаруживалась, а свежее фекальное загрязнение было в двух случаях", — рассказывает Анфиса Хамзина, врач-бактериолог филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Москве.

Артамоновы, как и многие другие посетители кладбища, по традиции сворачивают к роднику. Но, воду они здесь, в отличие от других посетителей, не пьют. Наталье еще в детстве мама объяснила, что пить из источника нельзя.

Возможно, рядом с родниками стоит размещать информационные щиты, предупреждающие, что вода в них непригодна для питья. Ведь по словам бактериологов, расстройство желудка — это самое безобидное, что может случиться с тем, кто решится утолить здесь жажду.