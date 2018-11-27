В австралийском заповеднике с помощью специальных сетей "поймали" почти полтонны мусора

Власти небольшого австралийского города Куинана придумали, на первый взгляд, простое и эффективное средство борьбы с мусором. Они начали прикреплять к канализационным трубам дренажные сети для ловли отходов. За три месяца в местном заповеднике выловили почти полтонны мусора, сообщает Bored Panda.

На производство и установку сетей власти города потратили 20 тысяч долларов. Ловушки для мусора поставили между местным заповедником и жилыми кварталами, откуда ливневые стоки приносили отходы.

После того, как сети наполняются, их опустошают с помощью крана.

Чиновники отчитались, что за четыре месяца поймали более 370 килограммов мусора. "Улов" рассортировали, частично измельчили, остальное отправили на переработку.

"Ни одно животное в сеть не попало", — особо подчеркнули представители власти.

По словам сотрудников мэрии Куинана, проект получился успешным, и его будут развивать – в 2019 году в городе появится больше таких "ловушек".