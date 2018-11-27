Опасный самострой: сталинскую высотку избавили от уродливой пристройки

Во дворе известного сталинского дома на проспекте Мира снесли незаконную пристройку. Выяснилось, что хозяин самостроя успел разрушить несущие стены и фундамент здания. Фасад пошел трещинами, восстанавливать многоэтажку никто не спешит.

Демонтаж пристройки, которая занимала почти половину двора дома на проспекте Мира, не одобрил лишь кот Василий. Раньше по крыше сооружения он свободно покидал дом через окно. Все остальные обитатели после сноса облегченно вздохнули. Почти 20 лет длинное помещение портило вид сталинского дома 50-х годов постройки.

"Эстетически смотрелось просто ужасно и уродливо, потому что никаких правил не было соблюдено при возведении этой пристройки", — жалуется Оксана Абубакарова, член совета дома №99 по проспекту Мира.

Из-за самостроя жители остались без окон в подъезде. Что происходило внутри помещения, неизвестно, скорее всего, его использовали, как подсобное. Причем хозяева, явно переоценив свои возможности, решили внести коррективы в работу архитектора здания Иосифа Ловейко.

После сноса незаконной постройки выяснилось, что собственник вмонтировал в несущую стену дома грузовой лифт и, видимо, для приличия разместил на дверях табличку, как им правильно пользоваться. Обнаружился и незаконный вход в подвал. Самое интересное, что эта дверь была прорублена уже непосредственно в фундаменте здания.

Несущие стены и фундамент буквально изрезаны новыми входами и выходами. По фасаду уже не первый год идут трещины. Жильцы уверены, что дом трещит из-за перепланировок.

"Все эти проемы проектом не предусмотрены. У нас есть план БТИ, где четко прописано, что этих дверей там нет", — говорит Валерий Волошин.

Также выяснилось, что собственник незаконно подключался к теплосетям и водоснабжению. Решением суда пристройку признали незаконной и обязали владельца — экспресс-банк "Восточный" — все снести. Но делать это хозяева не торопились. Тогда за дела взялась префектура. Сейчас жители обеспокоены тем, кто будет восстанавливать фасад здания.

Представители банка комментировать ситуацию на камеру отказались, а в письменном ответе заверили, что восстановительные работы проводить все-таки планируют, но вот когда -неизвестно.

"В случае, если это не произойдет, то все будет осуществляться силами управы и префектуры. Мы честно говоря, готовимся к тому, чтобы привести все в порядок", — объясняет Андрей Иванов, пресс-секретарь префектуры СВАО Москвы.

Счет за снос самостроя и за восстановление первоначального вида фасада префектура через суд намерена выставить собственнику помещений.