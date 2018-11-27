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Археология и история 1 час назад

Новости Наука

27 ноября 201815:46

Пустой саркофаг в Успенском соборе Ростова вновь удивил археологов

Саркофаг XIII века в северной апсиде Ростовского Успенского собора.
Фото Института археологии РАН.

До сегодняшнего дня нет никаких сведений о том, кому предназначался пустой саркофаг XIII века в главном храме Ростова Великого и был ли в нём кто-то когда-либо похоронен. Возможно, новые данные, полученные в ходе исследований 2018 года, помогут найти ответы на эти вопросы.

"Этот саркофаг озадачивает исследователей. Дело в том, что он пустой, и мы не знаем, для кого он был приготовлен. Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время неизвестно, и нет никаких следов, указывающих на то, что в саркофаге когда-либо было совершено захоронение. Пустой гроб в церкви – это в любом случае загадка, которая может вести к разного рода конспирологическим размышлениям", – говорит ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Андрей Леонтьев.

Современный Успенский собор, стоящий на Соборной площади Ростова Великого, был построен в 1510-1512 годах. Ему предшествовали два белокаменных собора XII и XIII века и деревянная церковь, которая была поставлена в X или XI веке.

Стены кирпичного собора XVI века были поставлены непосредственно за основаниями стен собора XIII века. Новый храм в своих пределах сохранил остатки оснований стен и некоторые архитектурные детали интерьера предшествующих каменных соборов, а также совершавшиеся на протяжении столетий погребения ростовских князей и архиереев.

С самого начала своей истории в Успенском соборе находились мощи местночтимых святых. В 1920 году мощи были вскрыты для освидетельствования, позже серебряные облицовки раки, в которых были помещены мощи святых, а также оклады надгробных икон были изъяты и переданы в музеи Ростова. В 30-х годах ХХ века собор был закрыт и лишь в 1990 году был возвращен Русской православной церкви. В настоящее время в соборе проводятся реставрационные работы.

Во время раскопок 2018 года учёные исследовали трассу теплопровода на Соборной площади для установки системы отопления "тёплый пол", а также пространство под полом собора.

Под демонтированными чугунными плитами пола XIX века археологи обнаружили основание кирпичного портала царских врат XVII века и нашли фрагменты собора XIII века: обломки белокаменной колонки аркатурного пояса собора XIII века и фрагмент белокаменного блока с фресковой росписью.

Кроме того, специалисты расчистили найденное белокаменное основание юго-восточного столпа, ступень белокаменной лестницы западного портала собора, а также известное по раскопкам 50-х годов основание белокаменной лестницы.

"Нашей задачей было сделать так, чтобы оставшимся фрагментам белокаменной кладки, которые покоятся в земле, при прокладке теплоносителя был нанесён наименьший ущерб. Все фрагменты зафиксированы, измерены, закрыты изолирующим материалом и засыпаны. Археология на нас не заканчивается, и будем надеяться, что эти руинированные остатки собора XIII века так и останутся на своём месте для будущих поколений исследователей", – пояснил Андрей Леонтьев.

Самым интересным объектом исследования экспедиции стал саркофаг XIII века, который находится у стены северной апсиды Успенского собора на глубине около двух метров. Впервые гробница была обнаружена в 1994 года экспедицией Государственного Эрмитажа. Чуть позже реставраторы установили вокруг саркофага кирпичные стены и закрыли его деревянным полом, который был вскрыт спустя почти 25 лет участниками экспедиции 2018 года. Повторное исследование обнаружило некоторые ранее не зафиксированные подробности. Оказалось, что плита, которой он накрыт, больше его по размерам.

"Экспедиция 2018 года измерила и осмотрела саркофаг и выяснила, что массивная крышка гробницы по длине превышала размер каменного ящика и, возможно, заменила первоначальную. При предыдущих исследованиях этот факт остался незамеченным", – отметил Андрей Леонтьев.

Но, как отмечают учёные, нет никаких сомнений в том, что эта плита является крышкой именно этого саркофага. Свидетельством этому служит одинаковый и совершенно уникальный орнамент на плите и на боках саркофага: концентрические круги, вписанные в прямоугольники, рамки которых образованы линиями и рядом треугольников.

По словам заведующего Отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН  Леонида Беляева, это единственный случай, когда такой орнамент встречается на саркофаге.

"И орнамент, и саркофаг относятся к владимиро-суздальской традиции. Но, как правило, такие узоры наносили на надгробия. Здесь мы наблюдаем уникальный случай – сочетание владимиро-суздальского саркофага и владимиро-суздальской резьбы на саркофаге", – объясняет археолог.

Как отметил учёный, изображение тройных концентрических кругов восходят к древней традиции, связанной с романскими и европейскими погребениями святых, которая, в свою очередь, берёт начало от дохристианской традиции украшения саркофага тремя венками. Позже в саркофагах святых стали прорезать на боках гробницы три круглых окошечка, через которые можно было прикоснуться к мощам.

Несовпадение размеров крышки и саркофага может говорить о том, что плита была изготовлена позже. Но на сегодняшний день учёные не располагают данными, свидетельствующими о времени изготовления плиты: она могла быть сделана одновременно с саркофагом или в более позднее время. По словам Леонида Беляева, обе версии возможны и требуют более детального исследования, так как крышки саркофагов иногда бывают большего размера.

"Это плита своего времени, но она может быть и более позднего, например, конца XIII-XIV века. Конечно, подозрительно, что крышка больше, она действительно может оказаться не "своей". Но доказать это будет сложно, поскольку и крышка, и саркофаг очень похожи. Благодаря тому, что саркофаг был изучен более детально, удалось установить, что крышка другого размера, но это не означает, что она не от него. Во всём этом нужно разбираться дальше", – отметил учёный.

Ещё одной странной особенностью саркофага является небольшая глубина его внутренней части: всего 28 сантиметров.

"В ящик такой глубины положить покойника было бы затруднительно. Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась всё меньше, но не до такой же степени", – сказал Андрей Леонтьев.

По словам учёного, на сегодняшний день существует две версии, объясняющие существование пустого саркофага. Есть предположение, что гробница принадлежала святому Игнатию – ростовскому епископу, умершему в 1288 году. Поскольку впоследствии он был канонизирован, то, возможно, его мощи могли быть перенесены: известно, что в последние столетия, вплоть до закрытия собора в 1936 году, они находились у северной апсиды собора. Но, как полагает Андрей Леонтьев, это версия ничем не подтверждается.

"Мощи ростовских святых в начале 20-х годов в борьбе с "церковным дурманом" вскрывались с участием судебных медиков. Судя по описаниям, мощи святого Игнатия представляли собой кости, перемешанные с землёй. В этом нет ничего странного, если останки переносили, но это означает, что их переносили не из саркофага, а из какого-то деревянного гроба, причем давно истлевшего. И это надо учитывать, рассуждая о том, принадлежал ли этот саркофаг Игнатию", – отметил учёный.

Вторая версия о принадлежности саркофага тоже связана со святым Игнатием. В 1279 году умер один из ростовских князей Глеб Василькович. Он был отпет и похоронен в соборе. Но, как отмечается в поздних летописях, спустя девять недель неожиданно его тело было вынуто из гроба и перезахоронено "в земле" в Спасском княгинином монастыре. Причины, побудившие Игнатия к этому поступку, неизвестны, но карой епископу послужило отлучение от службы (с последующим прощением). Поэтому не исключается возможность, что пустой саркофаг мог принадлежать Глебу Васильковичу.

Как отметил Андрей Леонтьев, на сегодняшний день нет никаких доказательств, что в саркофаге вообще кто-либо был захоронен. Исследования, доказывающие наличие следов органики, ещё не проведены, но внешне внутренность саркофага представляет собой чистые стенки с небольшими тёмными пятнами, и лишь на верхней части есть копоть – вероятно, это следы пожара 1410 года. Для кого был приготовлен саркофаг, был ли в нём кто-либо захоронен и если да, то куда были перенесены останки, – все эти вопросы пока не прояснены и требуют дальнейших исследований.

Сейчас в соборе возле саркофага создаётся "музейное окно": здесь будет установлено стекло и проведена подсветка, благодаря чему посетители собора смогут увидеть гробницу и пространство вокруг неё.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об уникальном могильнике, найденном во Владимирской области, "стенгазете" XII века и остатках храма, построенного на Руси немецкими мастерами.

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