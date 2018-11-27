УЕФА может разрешить проводить матчи еврокубков на Северном Кавказе

Запрет УЕФА на проведение матчей европейских кубков на Северном Кавказе может быть отменен. Вопрос будет рассмотрен после завершения инспекции УЕФА по региону.

Недавно Северный Кавказ посетил представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез, которого сопровождал коллега из Российского футбольного союза Николай Ширяев. Меез побывал в Грозном и Махачкале, где встретился с представителями клубов. Делегат УЕФА оценил обстановку на стадионах в Грозном и Каспийске, а также в городах.

Как сообщили РИА Новости пресс-служба главы и правительства Чечни, инспектор подготовит доклад, на основании которого УЕФА примет решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа. Ограничения были установлены в 2913 году из-за соображений безопасности.