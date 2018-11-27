Камера запечатлела момент падения военного вертолета на стамбульскую улицу

Крушение военного вертолета, произошедшее в минувший понедельник, 26 ноября, в Стамбуле, попало на видео.

Камера уличного наблюдения запечатлела момент падения винтокрылой машины в районе Санкактепе.

По уточненным данным, в результате инцидента погибли четверо и пострадал один военнослужащий.

Благодаря тому, что вертолет упал между домами, жертв среди местного населения избежать удалось.