На Манежной площади появилась ретро-елка

Более 500 елей установят в Москве к новому году. Одна из них уже появилась на Манежной площади. Нарядить ее решили в ретро-стиле: гигантское дерево украсили километры гирлянд и более 4 тысяч игрушек. Вскоре рядом зальют каток, где в дни рождественских праздников будут проходить ледовые представления.

Высота 20 метров, вес больше 5 тонн: ее нашли за 300 километров от Москвы в Тверской области. Чтобы выбрать лучшую, проводили настоящий конкурс красоты.

"Пышность должна быть хорошая, насыщенность ветками. Она должна отдельно расти, потому что когда она находится в гуще других деревьев, часть веток остается лысыми", — Виталий Шабетник, организатор фестиваля "Путешествие в Рождество".

Чтобы установить ее на Манежной площади, потребовались сутки. Украшают уже несколько дней. В первую очередь на елке появились гирлянды. Их здесь несколько видов: одна прямо возле ствола, чтобы свет красиво пробивался изнутри, второй гирляндой обматывали каждую ветку. Поверх этого повесили еще разноцветные ретро-огоньки, совсем скоро они тоже зажгутся. Ими, кстати, в XIX веке часто украшали ели.

Всего здесь 3 километра светящихся гирлянд и больше 4 тысяч игрушек. Почти все сделаны вручную. На этот раз новогодний стиль – ретро-футуризм.

"Наша елка — это большая загадка, ее нужно рассматривать вблизи, по деталям", — говорит дизайнер Екатерина Рагоза.

Конец XIX — начало XX века: воздушные шары, дирижабли, самолеты – это не просто игрушки, а символы времени. Рядом с елкой на Манежной площади в этом году впервые зальют каток, но не для катания — на льду будут показывать костюмированные спектакли.

"Всего на московских территориях будет расположено более 500 самых разнообразных елок, которые мы готовим к фестивалю "Путешествию в Рождество", — рассказывает Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы.

На Красной площади в этом году на елке красуются персонажи самых известных советских мультфильмов. А в ГУМе уже нарядили елку телеканала "Россия 1" — на ней шары с фотографиями, которые прислали телезрители.