Сезон разминирования Кавказа завершен. План выполнен на 141%

Очистка территорий Чечни и Ингушетии в 2018 году закончена. За летние месяцы саперы Южного военного округа проверили около 2 тысяч гектаров и уничтожили свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов. Командующий ЮВО Александр Дворников отчитался начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, что план на этот год выполнен на 141%, сообщает агентство ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ подвело итоги разминирования Кавказа с 2012 года. За 6 лет российские саперы очистили около 20 тысяч гектаров и обезвредили 33 тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Военные уточнили, что осталось проверить еще 6 тысяч гектаров. Однако этот процесс займет не меньше 3 лет, так как это труднодоступные лесные и горные районы.