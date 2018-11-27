Бутина переведена в одиночную камеру и может гулять только ночью

Обвиняемая в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории США россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал вице-президент российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.

По его словам, об этом Бутина сообщила в телефонном разговоре с отцом. Девушка отметила, что уже неделю находится в одиночке и ей не разрешают днем гулять – только ночью, с 2 до 4 часов.

Мельников расценивает данное отношение к Бутиной, как своего рода пытку для того, чтобы оказать на подсудимую психологическое давление. Он подчеркнул, что направил обращение на имя омбудсмена по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию с нарушением прав Марии Бутиной.

Ранее отец россиянки обратился в Международный Комитет защиты прав человека, попросив оказать содействие адвокатам дочери в США по защите ее прав и интересов.

15 июля 2018 года она была арестована американскими спецслужбами в Вашингтоне. 16 июля американское министерство юстиции предъявило Бутиной обвинения в преступном сговоре и работе в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента без уведомления об этом генерального прокурора. Минюст США считает, что россиянка вела в стране с 2015 года подпольную деятельность в пользу РФ, используя свои личные связи среди американцев.

Сразу после задержания Бутину поместили в одиночную камеру, однако с 22 сентября 2018 года администрация тюрьмы американского города Александрия перевела заключенную на общий режим. После послабления режима россиянка получила возможность нормально спать, заниматься спортом и общаться с другими заключёнными.

Свою вину Бутина не признает.