Москвичи выстроились в очередь, чтобы прокатиться на новой канатной дороге

Длинная очередь выстроилась на Воробьевых горах: канатная дорога, соединившая смотровую площадку и "Лужники", сегодня открылась для всех желающих. Прокатиться над Москвой-рекой стремятся сотни людей, тем более, что в течение месяца воздушная трасса работает бесплатно.

27 ноября новая канатная дорога, соединившая Воробьевы горы и спорткомплекс "Лужники", заработала для всех. Желающих прокатиться очень много. Были даже те, кто занимал очередь за час до открытия.

Помимо того, что это удобный и быстрый вид транспорта — доехать от Воробьевых гор до "Лужников" можно всего за 5 минут — фуникулер еще и новое развлечение для москвичей и туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на столицу, видны сталинские высотки, "Лужники", "Москва-сити". Разглядывать их из кабинок очень удобно, везде панорамные окна.

Кабинки оборудованы аудиогидами на разных языках, медиаэкранами и держателями для спортивного оборудования. Но спортсменов пока здесь нет. Для них сезон начнется в феврале, когда тут будут идти международные соревнования по сноуборду. Пока же среди пассажиров в основном пенсионеры и мамы с детьми. Ближе к вечеру поток людей будет расти.

- В первый день всегда интересно посмотреть, чтобы потом осталось в памяти на всю жизнь!

- Я долго ждала этого открытия и рада, что попала сегодня!

- Мне 81 год, и я коренной москвич, и вот сегодня проехал над Москвой-рекой первый раз за всю свою жизнь.

- Впечатления отличные! Мы из Ставрополья к вам сюда приехали и вот попали на открытие.

Несмотря на то, что сегодня здесь действительно много людей, все хорошо организованно. Пропускают по 8 человек – ровно столько мест в кабинках. Очередь движется быстро. Целый месяц фуникулер будет работать бесплатно с 12 утра и до 20 часов вечера.